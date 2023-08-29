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  • На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

Сегодня 17:16
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

В Днепропетровской области полицейские разыскивают 15-летнюю Доминику Матийчук.

28 августа в 8:20 девушка ушла из дома в г. Вольногорск и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 155-160 см, спортивного телосложения, темные волосы, карие глаза.

Была одета: черные джинсовые шорты, черная футболка, черные кроссовки с белыми полосками Adidas. При себе имела спортивную сумочку Adidas.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 066 280 84 66, 096 586 94 41, 098 067 80 96 или «102».

Важна любая информация!

Обновлено: сотрудники полиции разыскали девушку. С ней все хорошо. 

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают бабушку, страдающую потерей памяти.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вестиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вестиРусский

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