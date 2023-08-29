На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

В Днепропетровской области полицейские разыскивают 15-летнюю Доминику Матийчук.
28 августа в 8:20 девушка ушла из дома в г. Вольногорск и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост около 155-160 см, спортивного телосложения, темные волосы, карие глаза.
Была одета: черные джинсовые шорты, черная футболка, черные кроссовки с белыми полосками Adidas. При себе имела спортивную сумочку Adidas.
Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 066 280 84 66, 096 586 94 41, 098 067 80 96 или «102».
Важна любая информация!
Обновлено: сотрудники полиции разыскали девушку. С ней все хорошо.
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