На Дніпропетровщині понад три тисячі чоловік постраждали від нападу тварин, хворих на сказ

Цього року на Дніпропетровщині на сказ захворіли втроє більше тварин, ніж минулого. Тому збільшилася і кількість постраждалих людей – їх понад три тисячі.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
За його словами, такий спалах сказу пояснюється тим, що мисливцям заборонили полювати на рудих лисиць у зв’язку з воєнним станом у країні. А саме лисиці і є основним джерелом поширення цієї хвороби.
Тож у регіоні планують проводити низку заходів: першочергово будуть врегульовувати популяцію лисиць, проводитимуть імунізацію, розкидаючи вакцину у лісах, діагностуватимуть диких тварин. Робимо все задля безпеки мешканців нашої області. Щорічно вакцинуйте своїх домашніх улюбленців, бережіть себе та близьких! – написав Лукашук.
Нагадаємо, сказ – вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Як уберегтися – читайте тут!
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