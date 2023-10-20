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  • На Дніпропетровщині понад три тисячі чоловік постраждали від нападу тварин, хворих на сказ

На Дніпропетровщині понад три тисячі чоловік постраждали від нападу тварин, хворих на сказ

Сьогодні 16:51
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Бережіть себе та своїх рідних!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад три тисячі чоловік постраждали від нападу тварин, хворих на сказ

Цього року на Дніпропетровщині на сказ захворіли втроє більше тварин, ніж минулого. Тому збільшилася і кількість постраждалих людей – їх понад три тисячі.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, такий спалах сказу пояснюється тим, що мисливцям заборонили полювати на рудих лисиць у зв’язку з воєнним станом у країні. А саме лисиці і є основним джерелом поширення цієї хвороби.

Тож у регіоні планують проводити низку заходів: першочергово будуть врегульовувати популяцію лисиць, проводитимуть імунізацію, розкидаючи вакцину у лісах, діагностуватимуть диких тварин. Робимо все задля безпеки мешканців нашої області. Щорічно вакцинуйте своїх домашніх улюбленців, бережіть себе та близьких! – написав Лукашук.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад три тисячі чоловік постраждали від нападу тварин, хворих на сказ

Нагадаємо, сказ – вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Як уберегтися – читайте тут!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад три тисячі чоловік постраждали від нападу тварин, хворих на сказУкраїнська

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