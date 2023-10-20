У Дніпрі невідомі кидали каміння в трамвай та розбили вікно: коментар поліції

Сьогодні, 20 жовтня, невідомі розбили вікно трамвая №15.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Інцидент стався близько 12:50 в районі вул. Аудиторна – Гомельська. Хулігани почали кидати каміння в трамвай. Як результат – розбите вікно.
Зазначається, що це вже другий випадок за місяць.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що вказаний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку відділення поліції. Правоохоронці встановлюють причетних осіб, триває перевірка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки.
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