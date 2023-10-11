На Дніпропетровщині бушує сказ: як уберегтися та чи потрібні “40 уколів у живіт”

Останнім часом на Дніпропетровщині все частіше фіксують сказ у тварин.

Так, цю небезпечну хворобу виявили у собаки у селі Березове Синельниківського району; у котів у Новомосковську, селі Новожитомир Криворізького району, селах Олександрівка та Петриківка Дніпровського району, селі Добропасове Синельниківського району.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Також сказ зафіксували у куниці у селі Новомиколаївка Синельниківського району; у лисиці у Тернівці; у рогатої худоби у селі Кам’янка Криворізького району та селі Мала Петриківка Дніпровського району.

На жаль, у зоні ризику можуть опинитися люди. Тому розповідаємо, як уберегтися!

Нагадаємо, сказ – вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.

Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається.

Що робити, якщо вас вкусила чи подряпала тварина або на шкіру, чи слизову потрапила її слина?

Ретельно (щонайменше упродовж 10 хвилин) промивайте місце ураження проточною водою із господарським милом.

Якнайшвидше зверніться до травмпункту по медичну допомогу для проведення у разі потреби щеплення антирабічною вакциною.

Щодо «40 уколів в живіт» – це міф. Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні.

Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 14 дня з моменту укусу чи обслинення.

Важливо: антирабічна вакцина – безоплатна, пацієнт не має платити за таку вакцинацію.

Джерело: МОЗ України.

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