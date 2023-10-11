На Днепропетровщине бушует бешенство: как уберечься и нужны ли «40 уколов в живот»

В последнее время на Днепропетровщине все чаще фиксируют бешенство у животных.

Так, эту опасную болезнь обнаружили у собаки в селе Берёзовое Синельниковского района; у кошек в Новомосковске, селе Новожитомир Криворожского района, селах Александровка и Петриковка Днепровского района, селе Добропасовое Синельниковского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Также бешенство зафиксировали у куницы в селе Новониколаевка Синельниковского района; у лисы в Терновке; у рогатого скота в селе Каменка Криворожского района и селе Малая Петриковка Днепровского района.

К сожалению, в зоне риска могут оказаться люди. Потому рассказываем, как уберечься!

Напомним, бешенство – вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым – 100% больных умирают.

Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит инфицированное животное. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается.

Что делать, если вас укусило или поцарапало животное или на кожу, или слизистую попала его слюна?

Тщательно (не менее 10 минут) промывайте место поражения проточной водой с хозяйственным мылом.

Скорее обратитесь в травмпункт за медицинской помощью для проведения при необходимости прививки антирабической вакциной.

Относительно «40 уколов в живот» – это миф. Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой день.

Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев. Она эффективна при начале курса не позднее 14 дня с момента укуса или обслюнивания

Важно: антирабическая вакцина – бесплатная, пациент не должен платить за такую вакцинацию.

Источник: Минздрав Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: