На Днепропетровщине бушует бешенство: как уберечься и нужны ли «40 уколов в живот»

Так, эту опасную болезнь обнаружили у собаки в селе Берёзовое Синельниковского района; у кошек в Новомосковске, селе Новожитомир Криворожского района, селах Александровка и Петриковка Днепровского района, селе Добропасовое Синельниковского района.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Также бешенство зафиксировали у куницы в селе Новониколаевка Синельниковского района; у лисы в Терновке; у рогатого скота в селе Каменка Криворожского района и селе Малая Петриковка Днепровского района.
К сожалению, в зоне риска могут оказаться люди. Потому рассказываем, как уберечься!
Напомним, бешенство – вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым – 100% больных умирают.
Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит инфицированное животное. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается.
Что делать, если вас укусило или поцарапало животное или на кожу, или слизистую попала его слюна?
Относительно «40 уколов в живот» – это миф. Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой день.
Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев. Она эффективна при начале курса не позднее 14 дня с момента укуса или обслюнивания
Важно: антирабическая вакцина – бесплатная, пациент не должен платить за такую вакцинацию.
Источник: Минздрав Украины.
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