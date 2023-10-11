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  • На Днепропетровщине бушует бешенство: как уберечься и нужны ли «40 уколов в живот»

На Днепропетровщине бушует бешенство: как уберечься и нужны ли «40 уколов в живот»

Сегодня 18:18
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В последнее время на Днепропетровщине все чаще фиксируют бешенство у животных.

Новости Днепра про На Днепропетровщине бушует бешенство: как уберечься и нужны ли

Так, эту опасную болезнь обнаружили у собаки в селе Берёзовое Синельниковского района; у кошек в Новомосковске, селе Новожитомир Криворожского района, селах Александровка и Петриковка Днепровского района, селе Добропасовое Синельниковского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Также бешенство зафиксировали у куницы в селе Новониколаевка Синельниковского района; у лисы в Терновке; у рогатого скота в селе Каменка Криворожского района и селе Малая Петриковка Днепровского района.

К сожалению, в зоне риска могут оказаться люди. Потому рассказываем, как уберечься!

Напомним, бешенство – вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым – 100% больных умирают.

Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит инфицированное животное. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается.

Что делать, если вас укусило или поцарапало животное или на кожу, или слизистую попала его слюна?

  • Тщательно (не менее 10 минут) промывайте место поражения проточной водой с хозяйственным мылом.
  • Скорее обратитесь в травмпункт за медицинской помощью для проведения при необходимости прививки антирабической вакциной.

Относительно «40 уколов в живот» – это миф. Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой день.

Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев. Она эффективна при начале курса не позднее 14 дня с момента укуса или обслюнивания

Важно: антирабическая вакцина – бесплатная, пациент не должен платить за такую вакцинацию.

Источник: Минздрав Украины.

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