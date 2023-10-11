Мешканцям Дніпра обіцяють виплати у розмірі 6 600 грн: чи правда це

У соціальних мережах активно поширюють інформацію про одноразові виплати українцям у розмірі 6 600 гривень.
Однак це різновид шахрайства.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.
Зазначається, що для більшої правдоподібності та переконливості зловмисники посилаються на нібито ухвалений Верховною Радою закон №2708 – 267 «Про виплату грошової допомоги усім громадянам України».
Насправді такого закону не існує.
Перейшовши за посиланням з цього повідомлення, людина або потрапляє до сумнівного Telegram-каналу, або надає невідомим особам дані банківської карти, з якої шахраї знімають гроші, – йдеться у повідомленні.
Що ж робити, якщо ви помітили підозріле повідомлення про виплати?
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