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Мешканцям Дніпра обіцяють виплати у розмірі 6 600 грн: чи правда це

Сьогодні 16:38
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Новости Днепра про Мешканцям Дніпра обіцяють виплати у розмірі 6 600 грн: чи правда це

У соціальних мережах активно поширюють інформацію про одноразові виплати українцям у розмірі 6 600 гривень.

Однак це різновид шахрайства.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Зазначається, що для більшої правдоподібності та переконливості зловмисники посилаються на нібито ухвалений Верховною Радою закон №2708 – 267 «Про виплату грошової допомоги усім громадянам України».

Насправді такого закону не існує.

Перейшовши за посиланням з цього повідомлення, людина або потрапляє до сумнівного Telegram-каналу, або надає невідомим особам дані банківської карти, з якої шахраї знімають гроші, – йдеться у повідомленні.

Що ж робити, якщо ви помітили підозріле повідомлення про виплати?

  • не переходьте за підозрілими посиланнями,
  • за можливості залиште скаргу або заблокуйте зловмисника,
  • нікому не передавайте дані про банківські картки та рахунки.

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Новости Днепра про Мешканцям Дніпра обіцяють виплати у розмірі 6 600 грн: чи правда цеУкраїнська

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