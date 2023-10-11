Зруйновано гімназію, є загиблі: росіяни обстріляли Нікополь

Росіяни атакували Дніпропетровщину – били по Нікополю.
У місті через обстріл зруйновано гімназію. На жаль, двоє людей загинули.
Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.
За його словами, під завалами ще можуть бути люди.
Встановлено, що постраждалі – співробітники навчального закладу, – зазначив Клименко.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування.
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