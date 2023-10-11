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На дні Каховського водосховища через кілька років буде ліс з мільярда дерев

Сьогодні 17:02
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Через кілька років, коли стане можливим наповнення водосховища водою, це вже буде кількарічний ліс з мільярда дерев.

Новости Днепра про На дні Каховського водосховища через кілька років буде ліс з мільярда дерев

Лише за три місяці дно спустошеного Каховського водосховища заросло молодими вербами та тополями, декотрі з яких майже досягли висоти людського зросту, заявляє Олексій Василюк, голова ГО Українська природоохоронна група.

«Дно колишнього водосховища більше не загрожує стати пустелею, як про це помилково говорили чиновники Міндовкілля, а неймовірно швидкими темпами перетворюється на величезний молодий ліс. Площа території, що зараз заростає лісом, фактично дорівнює всій площі лісів Херсонської і Запорізької областей», — пише він.

Працівники природного парку «Кам’янська Січ» також засіяли дно конюшиною, люцерною та іншими рослинами. Це зробили, щоб запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

«Головне завдання в даній ситуації — це зайняти екологічну нішу бур’янів, щоб перестрибнути через піонерну (бур’янову) фазу сукцесії. Через декілька років посіяні рослини почнуть випадати з травостою і їхнє місце займуть місцеві лучні види», — пояснює еколог Олексій Бурковський.

Василюк відстоює думку, що Каховське водосховище не потрібно знову наповнювати водою.

«Через декілька років, коли стане можливим гіпотетичне повторне наповнення водосховища водою, це вже буде кількарічний ліс з мільярда дерев. Такі дії можуть стати найбільшим в історії незалежної України одномоментним нищенням лісів, яке буде ідеально підпадати під поняття “екоцид”», — запевняє він.

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Новости Днепра про На дні Каховського водосховища через кілька років буде ліс з мільярда деревУкраїнська

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