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  • На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттю

На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттю

Сьогодні 08:35
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттю

У Дніпропетровській області розшукують безвісти зниклого 74-річного Віктора Пирога.

Відомо, що дідусь 16 серпня пішов з дому у с. Новопілля та не повернувся. Може бути у Кривому Розі чи десь у Криворізькому районі.

Про це повідомила Тетяна Карнаух у спільноті “Пошук дітей Кривий Ріг”.

Був одягнений: у темно-зелену кофту та сині спортивні штани.

Зазначається, що чоловік має проблеми із пам’яттю.

Якщо ви бачили цього дідуся або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номером: 098-593-06-60.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттю

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка, який зник майже 3 місяці тому.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттюУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттюРусский

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