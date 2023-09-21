На Дніпропетровщині понад місяць розшукують дідуся, який має проблеми з пам’яттю

У Дніпропетровській області розшукують безвісти зниклого 74-річного Віктора Пирога.
Відомо, що дідусь 16 серпня пішов з дому у с. Новопілля та не повернувся. Може бути у Кривому Розі чи десь у Криворізькому районі.
Про це повідомила Тетяна Карнаух у спільноті “Пошук дітей Кривий Ріг”.
Був одягнений: у темно-зелену кофту та сині спортивні штани.
Зазначається, що чоловік має проблеми із пам’яттю.
Якщо ви бачили цього дідуся або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номером: 098-593-06-60.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка, який зник майже 3 місяці тому.
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