На Дніпропетровщині пожежа у будинку забрала життя чоловіка

Учора, 20 вересня, у Новомосковську на вулиці Івана Франка горів одноповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:53.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку, також вогонь поширився по кімнатам оселі.
Займання локалізували о 20:35 та ліквідували о 21:50. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, меблі, перекриття та конструкції даху будинку. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м.
На жаль, у будинку рятувальники виявили обгоріле тіло 62-річного чоловіка.
До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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