Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині пожежа у будинку забрала життя чоловіка

Сьогодні 07:16
просмотров

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа у будинку забрала життя чоловіка

Учора, 20 вересня, у Новомосковську на вулиці Івана Франка горів одноповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:53.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку, також вогонь поширився по кімнатам оселі.

Займання локалізували о 20:35 та ліквідували о 21:50. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, меблі, перекриття та конструкції даху будинку. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа у будинку забрала життя чоловіка

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа у будинку забрала життя чоловіка

На жаль, у будинку рятувальники виявили обгоріле тіло 62-річного чоловіка.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа у будинку забрала життя чоловікаУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Платіжки мешканців Дніпра стануть меншими: знижено мінімальну плату за розподіл газу
Новини Дніпра
Вчора 21:59
Платіжки мешканців Дніпра стануть меншими: знижено мінімальну плату за розподіл газу

Але є нюанс.

Деяких жителів Дніпропетровщини закликають зробити запаси води: кого стосується
Новини Дніпра
Вчора 18:45
Деяких жителів Дніпропетровщини закликають зробити запаси води: кого стосується

Мешканців Нікополя на Дніпропетровщині закликають зробити запаси води.

У Кривому Розі чоловік розбивав містянам вікна: кидав щось та тікав
Новини Дніпра
Вчора 18:11
У Кривому Розі чоловік розбивав містянам вікна: кидав щось та тікав

Сьогодні вночі до поліції Кривого Рогу надійшло повідомлення від місцевих…

Наверх