На Дніпропетровщині пожежа у будинку забрала життя чоловіка

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Учора, 20 вересня, у Новомосковську на вулиці Івана Франка горів одноповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:53.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку, також вогонь поширився по кімнатам оселі.

Займання локалізували о 20:35 та ліквідували о 21:50. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, меблі, перекриття та конструкції даху будинку. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м.

На жаль, у будинку рятувальники виявили обгоріле тіло 62-річного чоловіка.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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