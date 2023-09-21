Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 21 вересня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 21 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Шинна: 1-13 (непарні), 17-Є;

вул. Астраханська: 1-7, 7-А, 8-22;

вул. Монтажна: 1-22;

вул. Новикова-Прибоя: 1-А, 2-22;

вул. Серпнева: 7, 9, 11, 11-А, 13, 13-А, 13-Б;

вул. Сурська: 39, 39-А, 40-56.

Також сьогодні ТОВ «Газмережі» буде проводити ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців:

вул. Зеленоградська, 17, 17-А, 19, 19-А, 21.

Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт.

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