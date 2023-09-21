Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 21 вересня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 21 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Також сьогодні ТОВ «Газмережі» буде проводити ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців:
Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт.
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