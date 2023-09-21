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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Сьогодні 07:59
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Вночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Вони поцілили по Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії. Під удар потрапили Мирівська громада та сам Нікополь.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Місту дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 75-річного чоловіка та подружжя – 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їхнього 3-місячного сина. На щастя, хлопчик неушкоджений.

У результаті атаки пошкоджені 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Росіяни продовжують свій терор. Схоже, вони просякли ненавистю максимально. Бо не вгамовуються й у момент, коли цілий світ закликає припинити насильство. Сьогодні – Міжнародний день миру… Він настане і в Україні. Обов’язково. Право на це виборюємо на полі бою та в тилу. Заради спокою і безпеки українців. А ще майбутнього, в якому немає війни! – зазначив Лисак.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждаліРусский

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