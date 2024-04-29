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На Дніпропетровщині песик впав до бетонного резервуару

Сьогодні 15:31
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Співробітники ДСНС визволили його з пастки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині песик впав до бетонного резервуару

29 квітня об 11:30 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Партизанській міста Покров Нікопольського району песик впав до бетонного резервуару всередині будівлі, яка не експлуатується.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Один із них драбиною спустився на дно резервуару та підняв чотирилапого на поверхню.

До порятунку залучили 5 надзвичайників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині песик впав до бетонного резервуару

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі металева конструкція мотоблока застрягла в голові чоловіка (ВІДЕО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині песик впав до бетонного резервуаруУкраїнська

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