На Дніпропетровщині песик впав до бетонного резервуару

29 квітня об 11:30 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Партизанській міста Покров Нікопольського району песик впав до бетонного резервуару всередині будівлі, яка не експлуатується.
Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце події. Один із них драбиною спустився на дно резервуару та підняв чотирилапого на поверхню.
До порятунку залучили 5 надзвичайників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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