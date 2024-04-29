Як зробити щеплення від гепатиту В у Дніпрі

Гепатит В — це небезпечна для життя вірусна інфекція печінки, яка може перейти в хронічну форму та призвести до раку і смерті.

Гепатит В передається статевим шляхом, через кров під час поранення та надання медичної допомоги. На додачу, дитина може заразитися від інфікованої матері під час пологів. Дітям до 1 року гепатит загрожує найбільше. У цьому віці 90% випадків гепатиту В переходять у хронічну форму, і ризик летального завершення досить високий. З віком ризик знижується — хронічними стають 30-50% випадків. У 20-30% людей, інфікованих гепатитом В у дитинстві, згодом розвивається цироз та рак печінки. Зараження гепатитом в дорослому віці також небезпечне і може закінчитися смертельно через роки.

Гепатит В невиліковний, та йому можна запобігти завдяки вакцинації. Захисний ефект щеплення зберігається щонайменше 20 років, часом — протягом усього життя.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Як зробити щеплення від гепатиту В у Дніпрі

У МОЗ зазначають, що за Національним календарем щеплень дитина має отримати три дози вакцини:

1-ше щеплення — протягом 24 годин після народження;

2-ге щеплення — у 2 місяці;

3-тє щеплення — у 6 місяців.

Якщо дитина не була вакцинована вчасно, щеплення роблять за схемою «0-1-6», тобто друга доза вводиться через місяць після першої, а третя — через 6 місяців після першої. За цією ж схемою роблять щеплення і дорослим, яких не вакцинували від гепатиту В у дитинстві, – зазначили у МОЗ.

Дитину вперше вакцинують безкоштовно ще в пологовому. Далі потрібно звертатися до сімейного лікаря чи педіатра, щоб зробити наступні щеплення. А от дорослим щеплення доведеться зробити власним коштом. Для цього потрібно купити вакцину в аптеці та вакцинуватися у сімейного лікаря. Записатися на прийом до вашого лікаря можна через систему e-Health чи сайт “Лікарі 24/7”.

Щеплення від гепатиту В додали в національний календар 2001 року. Тож якщо ви народилися раніше і ви – не лікар чи лікарка, то, ймовірно, не маєте цих щеплень. Тому вам варто їх зробити власним коштом – купити вакцину в аптеці та вакцинуватися у сімейного лікаря. Якщо дорослої вакцини немає в продажу, можна ввести дві дитячі дози. Також важливо вакцинуватися проти гепатиту В військовим та їхнім родинам, волонтерам та волонтеркам. Якщо ваш партнер чи партнерка колись перенесли гепатит В, вам необхідно зробити щеплення, – додали у МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, як вакцинувати дитину у Дніпрі і як діяти, якщо пропустили щеплення БЦЖ.

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