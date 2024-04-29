У Дніпрі 18-річний художник продає картину за 50 млн грн: як вона виглядає

Сучасне мистецтво!

18-річний художник із Дніпра продає свою авторську картину під назвою “Життя” за 50 млн грн.

Таке оголошення 25 квітня з’явилося на сайті OLX.

В описі під картиною значиться, що її розмір 35х45 см, виконана акриловими фарбами.

Зазначимо, на цьому сайті є й інші оголошення від цього художника. Наприклад, є картина “all i need” або “дівчина з котом” за 750 000 грн, “Дощі” за 700 грн та інші.

В Instagram-профілі митця написано, що його “мета – продати картину за мільйон доларів”. Там також дніпрянин публікує свої роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у самому центрі Дніпра помітили автопробіг “ухилянтів”.

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