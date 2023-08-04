На Дніпропетровщині на трасі сталася аварія з «перевертнем»: є постраждалий (ФОТО)

Будьте уважні за кермом!

Сьогодні, 4 серпня, на трасі М30 Стрий–Луганськ–Ізварине поблизу села Жовте Кам’янського району сталася аварія.

Там зіткнулися два легкових автомобілі – Skoda Octavia та Chevrolet Aveo, один із них в результаті перекинувся на дах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 07:43.

На жаль, водій автомобіля Skoda отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. В якому він саме стані – невідомо.

Усі обставини аварії будуть встановлювати представники Національної поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, в якому стані бабуся та дівчинка, яких збив Mercedes на Сонячній Набережній.

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