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  • На Дніпропетровщині на трасі сталася аварія з «перевертнем»: є постраждалий (ФОТО)

На Дніпропетровщині на трасі сталася аварія з «перевертнем»: є постраждалий (ФОТО)

Сьогодні 12:03
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Будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася аварія з «перевертнем»: є постраждалий (ФОТО)

Сьогодні, 4 серпня, на трасі М30 Стрий–Луганськ–Ізварине поблизу села Жовте Кам’янського району сталася аварія.

Там зіткнулися два легкових автомобілі – Skoda Octavia та Chevrolet Aveo, один із них в результаті перекинувся на дах.  

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 07:43.

На жаль, водій автомобіля Skoda отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. В якому він саме стані – невідомо.

Усі обставини аварії будуть встановлювати представники Національної поліції.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася аварія з «перевертнем»: є постраждалий (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася аварія з «перевертнем»: є постраждалий (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася аварія з «перевертнем»: є постраждалий (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, в якому стані бабуся та дівчинка, яких збив Mercedes на Сонячній Набережній. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася аварія з «перевертнем»: є постраждалий (ФОТО)Українська

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