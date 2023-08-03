В якому стані бабуся та дівчинка, яких вчора збив Mercedes на Сонячній Набережній

У середу, 2 серпня, на Сонячній Набережній (раніше Малиновського) сталася аварія.

Там близько 11:20 31-річний водій Mercedes збив 67-річну жінку та 9-річну дівчинку, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП постраждалі отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні.

Стало відомо, в якому вони стані.

Як повідомляє “Інформатор”, у літньої жінки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, вивих правого плеча, перелом лобної кістки. У дівчинки – відкриту рану голови.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу!

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

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