В якому стані бабуся та дівчинка, яких вчора збив Mercedes на Сонячній Набережній

Там близько 11:20 31-річний водій Mercedes збив 67-річну жінку та 9-річну дівчинку, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП постраждалі отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні.
Стало відомо, в якому вони стані.
Як повідомляє “Інформатор”, у літньої жінки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, вивих правого плеча, перелом лобної кістки. У дівчинки – відкриту рану голови.
Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу!
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
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