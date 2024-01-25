Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: де саме та коли

Сьогодні 10:00
просмотров

Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: де саме та коли

Сьогодні, 25 січня, на Дніпропетровщині буде гучно: о 12:00 та 14:00 у Кривому Розі пролунають вибухи.

Без паніки – вони виробничі і контролюються фахівцями!

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав він. 

Але, будь ласка, тривоги не ігноруйте!

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: де саме та колиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждалі
Новини Дніпра
Сьогодні 08:55
На Дніпропетровщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: є постраждалі

Що стало причиною аварії - поки невідомо.

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств
Новини Дніпра
Сьогодні 07:41
Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств

Уночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

У Дніпропетровській області жінка ледь не викинула лотерейний квиток, який приніс чималий виграш
Новини Дніпра
Вчора 21:34
У Дніпропетровській області жінка ледь не викинула лотерейний квиток, який приніс чималий виграш

Мешканка Кривого Рогу ледь не втратила 100 тисяч гривень виграшу.

У Кривому Розі під час заміни вікон піною замурували кажанів, які оселилися у щілинах: що з ними
Новини Дніпра
Вчора 13:22
У Кривому Розі під час заміни вікон піною замурували кажанів, які оселилися у щілинах: що з ними

У Кривому Розі робітники під час заміни вікон задули піною…

Наверх