На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: де саме та коли

Без паніки!

Сьогодні, 25 січня, на Дніпропетровщині буде гучно: о 12:00 та 14:00 у Кривому Розі пролунають вибухи.

Без паніки – вони виробничі і контролюються фахівцями!

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав він.

Але, будь ласка, тривоги не ігноруйте!

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств.

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