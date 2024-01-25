На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: де саме та коли

Сьогодні, 25 січня, на Дніпропетровщині буде гучно: о 12:00 та 14:00 у Кривому Розі пролунають вибухи.
Без паніки – вони виробничі і контролюються фахівцями!
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав він.
Але, будь ласка, тривоги не ігноруйте!
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання на одному з підприємств.
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