В Днепропетровской области анонсировали мощные взрывы: где именно и когда

Без паники!

Сегодня, 25 января, в Днепропетровской области будет громко: в 12:00 и 14:00 в Кривом Роге прогремят взрывы.

Без паники – они производственные и контролируются специалистами!

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – написал он.

Но пожалуйста, тревоги не игнорируйте!

Напомним, ранее мы писали, что ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками: есть «прилет» на одном из предприятий.

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