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Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух: без паніки

Сьогодні 09:26
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Усе під контролем!

Новости Днепра про Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух: без паніки

Сьогодні, 6 грудня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.

Але не хвилюйтеся – він виробничий!

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний ГЗК» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.

Незважаючи на це, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі.

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Новости Днепра про Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух: без панікиУкраїнська

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