Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух: без паніки

Сьогодні, 6 грудня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.
Але не хвилюйтеся – він виробничий!
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний ГЗК» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.
Незважаючи на це, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі.
Читайте також:
Автор:
Придивіться уважно до фото!
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
Важлива інформація!
Ніч знову була тривожною.