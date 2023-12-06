У Дніпрі повністю відновили рух проспектом Яворницького: як тепер курсує громадський транспорт

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У Дніпрі повністю відновили рух автотранспорту проспектом Дмитра Яворницького. Нагадаємо, у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського на цій ділянці обмежували рух.

Ремонт переїзду ще продовжують – його мають завершити до 20 грудня цього року.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, як відтепер курсує громадський транспорт:

рух трамвая №1 призупинено, натомість відновлено роботу трамвая №7 «Вокзал – УДУНТ»;

працює тимчасовий тролейбусний маршрут № 1-К («Вокзал – площа Героїв Майдану»);

рух автобусів, які курсували в об’їзд, відновлено за звичними схемами (йдеться про маршрути № 87-Б, 101-А, 146-Б, 157-А, 124-А, 136, 91, 136-А, 151-А);

тролейбуси №1, №4, №Б теж працюватимуть за своїми звичними маршрутами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні надовго вимикатимуть світло: причина та адреси.

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