У Дніпрі повністю відновили рух автотранспорту проспектом Дмитра Яворницького. Нагадаємо, у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського на цій ділянці обмежували рух.
Ремонт переїзду ще продовжують – його мають завершити до 20 грудня цього року.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, як відтепер курсує громадський транспорт:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні надовго вимикатимуть світло: причина та адреси.
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