У Дніпрі повністю відновили рух проспектом Яворницького: як тепер курсує громадський транспорт - Днепр Инфо
У Дніпрі повністю відновили рух проспектом Яворницького: як тепер курсує громадський транспорт
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Сегодня 08:09

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Новости Днепра про У Дніпрі повністю відновили рух проспектом Яворницького: як тепер курсує громадський транспорт

У Дніпрі повністю відновили рух автотранспорту проспектом Дмитра Яворницького. Нагадаємо, у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського на цій ділянці обмежували рух.

Ремонт переїзду ще продовжують – його мають завершити до 20 грудня цього року.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. 

Отже, як відтепер курсує громадський транспорт:

  • рух трамвая №1 призупинено, натомість відновлено роботу трамвая №7 «Вокзал – УДУНТ»;
  • працює тимчасовий тролейбусний маршрут № 1-К («Вокзал – площа Героїв Майдану»);
  • рух автобусів, які курсували в об’їзд, відновлено за звичними схемами (йдеться про маршрути № 87-Б, 101-А, 146-Б, 157-А, 124-А, 136, 91, 136-А, 151-А);
  • тролейбуси №1, №4, №Б теж працюватимуть за своїми звичними маршрутами. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні надовго вимикатимуть світло: причина та адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі повністю відновили рух проспектом Яворницького: як тепер курсує громадський транспортУкраїнська

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