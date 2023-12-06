На Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі

Російські окупанти атакували Україну, зокрема Дніпропетровщину, дронами.
Так, наші оборонці з ПвК “Схід” над областю знищили 4 ворожі “шахеди” – роботу ППО було чутно в Кам’янському, Дніпровському та Павлоградському районах.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Зазначимо, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, усього для нічного удару по Україні ворог застосував 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Наші захисники збили 41 ударний безпілотник.
Щодо обстрілів на Дніпропетровщині. Від вечора агресор тричі обстрілював Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені 4 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, газогін.
Загиблих та постраждалих немає.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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