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На Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі

Сьогодні 07:43
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Ніч знову була тривожною.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі

Російські окупанти атакували Україну, зокрема Дніпропетровщину, дронами.

Так, наші оборонці з ПвК “Схід” над областю знищили 4 ворожі “шахеди” – роботу ППО було чутно в Кам’янському, Дніпровському та Павлоградському районах.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Зазначимо, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, усього для нічного удару по Україні ворог застосував 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Наші захисники збили 41 ударний безпілотник.

Щодо обстрілів на Дніпропетровщині. Від вечора агресор тричі обстрілював Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені 4 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, газогін.

Загиблих та постраждалих немає.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталіУкраїнська

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