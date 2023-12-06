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На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали

Сегодня 07:43
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Ночь снова была тревожной.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали

Российские оккупанты атаковали Украину, в частности Днепропетровщину, дронами.

Так, наши защитники из ПВК «Схід» над областью уничтожили 4 вражеских «шахеда» — работу ПВО было слышно в Каменском, Днепровском и Павлоградском районах.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Отметим, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего для ночного удара по Украине враг применил 48 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Наши защитники сбили 41 ударный беспилотник.

Относительно обстрелов на Днепропетровщине. С вечера агрессор трижды обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждены 4 частных дома и столько же хозяйственных построек, газопровод.

Погибших и пострадавших нет.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: деталиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: деталиРусский

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