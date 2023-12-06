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Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрыве: без паники

Сегодня 09:26
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Все под контролем!

Новости Днепра про Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрыве: без паники

Сегодня, 6 декабря, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв.

Но не беспокойтесь – он производственный!

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО «Южный ГОК» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал он.

Несмотря на это, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали.

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