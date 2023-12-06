У Дніпрі сьогодні надовго вимикатимуть світло: причина та адреси

Сьогодні, 6 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 6 грудня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

вул. Новокримська: 1-Д, 2-Б, 3-А, 4-А;

вул. Титова: 13, 17-А.

А з 8:00 до 15:30:

вул. Інженерна: 2, 4, 6;

вул. Казакевича: 1, 3;

вул. Квартальна: 25, 27, 29, 31, 37;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-Д, 119-127 (непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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