У Дніпрі сьогодні надовго вимикатимуть світло: причина та адреси

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 6 грудня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А з 8:00 до 15:30:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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