Мешканці Дніпра зможуть продати чи купити авто в “Дії” за 15 хвилин: коли запрацює послуга

Сьогодні опівночі в "Дії" запрацює послуга, за допомогою якої можна буде купити чи продати авто за 15 хвилин.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Diia Summit 2023.

Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин в “Дії”. І я вас з цим вітаю, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях, – зауважив президент.

Коли стане відомо, як саме буде працювати нова послуга, ми обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Філатов розповів, чи запустять у Дніпрі тролейбусний маршрут, який з’єднає ж/м Перемога, Тополя та Сокіл.

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