У Кривому Розі врятували хлопця, який хотів вкоротити собі віку (ВІДЕО)

На допомогу хлопцеві викликали поліцейських та рятувальників.

Учора вночі у Кривому Розі хлопець хотів вкоротити собі віку, стрибнувши з балкона.

На місце події викликали правоохоронців та рятувальників.

Один із патрульних встановив зв’язок з юнаком, а потім зафіксував його своєю поясною системою та пристебнув кайданками, аби він не впав. До приїзду рятувальників поліцейські тримали неповнолітнього за руки і ноги та говорили з ним.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кривого Рогу.

ДСНС-ники, прибувши на місце події, розпиляли частину решітки та разом з патрульними витягли хлопця до безпечного місця. Його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік хотів вистрибнути з вікна 9-го поверху.

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