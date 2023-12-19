У Кривому Розі врятували хлопця, який хотів вкоротити собі віку (ВІДЕО)

Учора вночі у Кривому Розі хлопець хотів вкоротити собі віку, стрибнувши з балкона.
На місце події викликали правоохоронців та рятувальників.
Один із патрульних встановив зв’язок з юнаком, а потім зафіксував його своєю поясною системою та пристебнув кайданками, аби він не впав. До приїзду рятувальників поліцейські тримали неповнолітнього за руки і ноги та говорили з ним.
Про це повідомляє Патрульна поліція Кривого Рогу.
ДСНС-ники, прибувши на місце події, розпиляли частину решітки та разом з патрульними витягли хлопця до безпечного місця. Його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік хотів вистрибнути з вікна 9-го поверху.
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