Жители Днепра смогут продать или купить авто в “Дії” за 15 минут: когда заработает услуга

Сегодня в полночь в "Дії" заработает услуга, с помощью которой можно будет купить или продать авто за 15 минут.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Diia Summit 2023.

Сегодня в полночь заработает онлайн-услуга купли-продажи машин в “Дії”. И я вас с этим поздравляю, – сказал Зеленский.

Он отметил, что всего за 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

Сегодня чиновники представят все это еще в деталях, – отметил президент.

Когда станет известно, как будет работать новая услуга, мы обязательно сообщим!

Напомним, ранее мы писали, что Филатов рассказал, запустят ли в Днепре троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и Сокол.

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