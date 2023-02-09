Мешканці Дніпра продавали неіснуючі електронні цигарки

У Дніпрі затримали ділків, які продавали неіснуючі цигарки.

Про це йдеться в повідомленні поліції в Дніпропетровській області.

Так, за даними правоохоронців, троє людей розміщували в соцмережах рекламу про продаж електронних цигарок та тютюнових виробів. Коли потенційний клієнт вносив передоплату – продавці відразу зникали разом з отриманими грошима.

Відомо, що схему організували мешканці Дніпра та Першотравенська, що на Дніпропетровщині.

Усього їм вдалося обманути 12 людей. 7 лютого в квартирах підозрюваних провели обшуки. В їхніх помешканнях знайшли сім-картки, техніку, телефони та банківські картки, куди ті отримували гроші від клієнтів.

8 лютого всім трьом оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки). Шахраям загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі СБУ викрила високу посадовицю податкової служби, яка просила “данину” з місцевих підприємців.

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