Жители Днепра продавали несуществующие электронные сигареты

Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.
Так, по данным правоохранителей, три человека размещали в соцсетях рекламу о продаже электронных сигарет и табачных изделий. Когда потенциальный клиент вносил предоплату – продавцы сразу исчезали вместе с полученными деньгами.
Известно, что схему организовали жители Днепра и Першотравенска что на Днепропетровщине.
Всего им удалось обмануть 12 человек. 7 февраля в квартирах подозреваемых провели обыски. У них дома нашли сим-карты, технику, телефоны и банковские карты, куда те получали деньги от клиентов.
8 февраля всем троим объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Мошенникам грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Днепре СБУ разоблачила высокую должностницу налоговой службы, которая просила «дань» с местных предпринимателей.
Читайте также:
Автор:
1970-е годы можно назвать рассветом послевоенного Днепра. В городе начинают…
В Днепре задержана руководительница из налоговой, которая требовала взятки от…
В Украину ввезли орехи, в которых превышено содержание природных канцерогенов.
10 апреля 2022 года россия атаковала ракетами аэропорт в Днепре.
6 февраля на юге и в центре Турции произошли масштабные землетрясения.
В результате землетрясения в Турции 6 февраля литосферные плиты сдвинулись на 3 метра.
1970-е годы можно назвать рассветом послевоенного Днепра. В городе начинают появляться новые жилмассивы, строятся дома, появилось несколько магазинов самообслуживания, модернизируются кинотеатры. На улицах в центре города еще не много автомобилей, не началось строительство метро. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 редких…
В Украине уже более 20 тысяч желающих присоединиться к "Гвардии наступления".
7 февраля на должность главы Днепропетровской ОВА был назначен Сергей Лысак.
В Днепре задержана руководительница из налоговой, которая требовала взятки от предпринимателей.
В Украину ввезли орехи, в которых превышено содержание природных канцерогенов.
10 апреля 2022 года россия атаковала ракетами аэропорт в Днепре.
Детей эвакуировали в Турцию из-за войны.
Сегодня, 9 февраля, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!