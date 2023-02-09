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Жители Днепра продавали несуществующие электронные сигареты

Сегодня 13:57
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В Днепре задержали дельцов, продававших несуществующие сигареты.

Новости Днепра про Жители Днепра продавали несуществующие электронные сигареты

Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

Так, по данным правоохранителей, три человека размещали в соцсетях рекламу о продаже электронных сигарет и табачных изделий. Когда потенциальный клиент вносил предоплату – продавцы сразу исчезали вместе с полученными деньгами.

Известно, что схему организовали жители Днепра и Першотравенска что на Днепропетровщине.

Всего им удалось обмануть 12 человек. 7 февраля в квартирах подозреваемых провели обыски. У них дома нашли сим-карты, технику, телефоны и банковские карты, куда те получали деньги от клиентов.

8 февраля всем троим объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Мошенникам грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Днепре СБУ разоблачила высокую должностницу налоговой службы, которая просила «дань» с местных предпринимателей.

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