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“До роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко”: новий очільник ДніпроОВА звернувся до мешканців області

Сьогодні 11:47
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7 лютого на посаду очільника Дніпропетровської ОВА було призначено Сергія Лисака.

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Він до цього часу очолював СБУ Дніпропетровської області, на посаду був призначений у липні 2022 року. З 2020 до липня 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирській області. 25 березня 2022 року президент Зеленський своїм Указом присвоїв йому звання бригадного генерала.

Сьогодні, 9 лютого, новий очільник ДніпроОВА звернувся до мешканців області та зазначив, що “війна не дає часу зволікати, одразу – до справи”.

Розпочав роботу на посаді голови Дніпропетровської ОВА. Війна не дає часу зволікати, одразу – до справи. Головний пріоритет – оборона регіону на всіх фронтах. Як і вся країна, маємо працювати виключно на перемогу. Водночас – дбати про рівновагу в економіці та соціальній сфері. Раніше я служив в СБУ. У центральному апараті та обласних управліннях – в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО. Тому і до роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко. Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Разом з командою будемо наближати неминучу перемогу. З вірою в ЗСУ та кожного з вас. Слава Україні! – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про нового керівника ОВА Сергія Лисака.

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