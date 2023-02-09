500 тисяч хабара: у Дніпрі посадовиця обласної податкової вимагала щомісячну “данину” від підприємців

У Дніпрі затримали посадовицю податкової, яка вимагала хабарі від підприємців.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.

Так, керівниця одного із відділів податкової служби в Дніпропетровській області налагодила корупційну схему. Кожного місяця вона вимагала по 300 тисяч гривень з власника бізнесу в сфері валютно-обмінних операцій. За отримані гроші посадовиця обіцяла “закривати очі” на проблеми, виявлені під час податкової перевірки.

У той же час, коли підприємець відмовлявся платити “данину”, посадовиця створювала штучні проблеми, які блокували бізнес. Гроші брала не особисто, а через родича-посередника. Саме його і затримали під час чергової зустрічі в одному із кафе Дніпра.

Пізніше СБУ навідалась до організаторки схеми. Всього вона отримала півмільйона гривень. Під час обшуків в квартирі посадовиці знайшли велику суму грошей, походження яких ще перевіряється.