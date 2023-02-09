500 тисяч хабара: у Дніпрі посадовиця обласної податкової вимагала щомісячну “данину” від підприємців

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.
Так, керівниця одного із відділів податкової служби в Дніпропетровській області налагодила корупційну схему. Кожного місяця вона вимагала по 300 тисяч гривень з власника бізнесу в сфері валютно-обмінних операцій. За отримані гроші посадовиця обіцяла “закривати очі” на проблеми, виявлені під час податкової перевірки.
У той же час, коли підприємець відмовлявся платити “данину”, посадовиця створювала штучні проблеми, які блокували бізнес. Гроші брала не особисто, а через родича-посередника. Саме його і затримали під час чергової зустрічі в одному із кафе Дніпра.
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