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500 тисяч хабара: у Дніпрі посадовиця обласної податкової вимагала щомісячну “данину” від підприємців

Сьогодні 11:43
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У Дніпрі затримали посадовицю податкової, яка вимагала хабарі від підприємців.

Новости Днепра про 500 тисяч хабара: у Дніпрі посадовиця обласної податкової вимагала щомісячну

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області. 

Так, керівниця одного із відділів податкової служби в Дніпропетровській області налагодила корупційну схему. Кожного місяця вона вимагала по 300 тисяч гривень з власника бізнесу в сфері валютно-обмінних операцій. За отримані гроші посадовиця обіцяла “закривати очі” на проблеми, виявлені під час податкової перевірки. 

У той же час, коли підприємець відмовлявся платити “данину”, посадовиця створювала штучні проблеми, які блокували бізнес. Гроші брала не особисто, а через родича-посередника. Саме його і затримали під час чергової зустрічі в одному із кафе Дніпра. 

Пізніше СБУ навідалась до організаторки схеми. Всього вона отримала півмільйона гривень. Під час обшуків в квартирі посадовиці знайшли велику суму грошей, походження яких ще перевіряється. 
 
У межах кримінального провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), обом фігурантам повідомлено про підозру.
 

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Новости Днепра про 500 тисяч хабара: у Дніпрі посадовиця обласної податкової вимагала щомісячну Українська Новости Днепра про 500 тисяч хабара: у Дніпрі посадовиця обласної податкової вимагала щомісячну Русский

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