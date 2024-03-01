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Мешканець Підгородного закликав до приєднання Дніпра до складу рф

Сьогодні 13:44
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Двоє жителів Дніпропетровщини отримали підозри за публічні заклики до зміни меж території України та виправдовування збройної агресії рф.

Новости Днепра про Мешканець Підгородного закликав до приєднання Дніпра до складу рф

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Так, за даними слідства, мешканець Підгородного, використовуючи власну сторінку у забороненій соціальній мережі, розміщував під публікаціями коментарі, в яких закликав до необхідності приєднання Дніпра до складу рф. Чоловік наголошував, що жителі міста чекають «визволителів» з квітами.

А жителька Синельниківського району з проросійськими поглядами неодноразово поширювала у соцмережі відеозаписи, у яких виправдовувала збройну агресію рф. Жінка також заперечувала тимчасову окупацію частини території України.

Новости Днепра про Мешканець Підгородного закликав до приєднання Дніпра до складу рф

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання підозрюваних та вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Згодом двом громадянам повідомили про підозру за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що підприємець коригував ракетні удари по Дніпру та здав ворогу роботу ППО: яке покарання йому призначили.

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Новости Днепра про Мешканець Підгородного закликав до приєднання Дніпра до складу рфУкраїнська

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