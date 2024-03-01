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Житель Подгородного призывал к присоединению Днепра в состав рф

Сегодня 13:44
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Двое жителей Днепропетровщины получили подозрения за публичные призывы к изменению границ территории Украины и оправдание вооруженной агрессии рф.

Новости Днепра про Житель Подгородного призывал к присоединению Днепра в состав рф

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Так, по данным следствия, житель Подгородного, используя собственную страницу в запрещенной социальной сети, размещал под публикациями комментарии, в которых призывал к необходимости присоединения Днепра в состав рф. Мужчина отмечал, что жители города ждут «освободителей» с цветами.

А жительница Синельниковского района с пророссийскими взглядами неоднократно распространяла в соцсети видеозаписи, в которых оправдывала вооруженную агрессию рф. Женщина также отрицала временную оккупацию части территории Украины.

Новости Днепра про Житель Подгородного призывал к присоединению Днепра в состав рф

Правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Позже двум гражданам сообщили о подозрении по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили.

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