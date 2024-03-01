Житель Подгородного призывал к присоединению Днепра в состав рф

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Так, по данным следствия, житель Подгородного, используя собственную страницу в запрещенной социальной сети, размещал под публикациями комментарии, в которых призывал к необходимости присоединения Днепра в состав рф. Мужчина отмечал, что жители города ждут «освободителей» с цветами.
А жительница Синельниковского района с пророссийскими взглядами неоднократно распространяла в соцсети видеозаписи, в которых оправдывала вооруженную агрессию рф. Женщина также отрицала временную оккупацию части территории Украины.
Правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Позже двум гражданам сообщили о подозрении по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Напомним, ранее мы писали, что предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили.
Читайте также:
Автор:
В этом году на Днепропетровщине появятся новые бесплатные медицинские услуги.
Не сжигайте сухую растительность и берегите окружающую среду!
Вечная слава Герою!
В судебном заседании мужчина свою вину не признал.
В этом году на Днепропетровщине появятся новые бесплатные медицинские услуги.
Днепровского блогера, который известен тем, что плевался у патрульных в Харькове, осудили.
Профтех на Днепропетровщине будет учить операторов дронов.
С 1 марта жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений. Коснуться они прежде всего тех, кто получает пенсию или социальные выплаты как временно перемещенные лица.
В Днепре есть несколько заброшенных пляжей, которые почти никто не посещает. Журналисты dnepr.info побывали на одном из таких.
В Днепре жили иностранцы, превысившие законный срок пребывания в Украине.
В Днепре голуби устроили "бомбардировку" парка Зеленый Гай.
В больнице Днепра восстанавливает здоровье бывший пленник.
Не сжигайте сухую растительность и берегите окружающую среду!
Зарядите телефон!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!