У Кривому Розі затримали телефонного терориста

Жартівника, який замінував усі школи 3 жовтня, піймали.

Ним виявився 49-річний місцевий житель, повідомили в обласній поліції.

У вівторок, 3 жовтня, до поліції надійшов дзвінок про ймовірну вибухівку в 30 школах Кривого Рогу. Після цього дітей та вчителів евакуювали, а правоохоронці разом з вибухотехніками оглянули навчальні заклади. Інформація не підтвердилася, жодних вибухових чи інших небезпечних приладів не знайшли.

Згодом правоохоронці почали шукати псевдомінера. Провівши необхідні заходи, поліціянти знайшли 49-річного криворіжця на одній із вулиць міста. У нього вилучили телефон, з якого чоловік повідомив про мінування. Жартівника затримали та забрали до відділку.

Криворіжцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Українська

Автор: