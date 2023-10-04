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У Кривому Розі затримали телефонного терориста

Сьогодні 16:56
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Жартівника, який замінував усі школи 3 жовтня, піймали.

Новости Днепра про У Кривому Розі затримали телефонного терориста

Ним виявився 49-річний місцевий житель, повідомили в обласній поліції. 

У вівторок, 3 жовтня, до поліції надійшов дзвінок про ймовірну вибухівку в 30 школах Кривого Рогу. Після цього дітей та вчителів евакуювали, а правоохоронці разом з вибухотехніками оглянули навчальні заклади. Інформація не підтвердилася, жодних вибухових чи інших небезпечних приладів не знайшли. 

Згодом правоохоронці почали шукати псевдомінера. Провівши необхідні заходи, поліціянти знайшли 49-річного криворіжця на одній із вулиць міста. У нього вилучили телефон, з якого чоловік повідомив про мінування. Жартівника затримали та забрали до відділку. 

Криворіжцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про У Кривому Розі затримали телефонного терористаУкраїнська

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