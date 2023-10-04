В Кривом Роге задержали телефонного террориста

Им оказался 49-летний местный житель, сообщили в областной полиции.
Во вторник, 3 октября, в полицию поступил звонок о предполагаемой взрывчатке в 30 школах Кривого Рога. После этого детей и учителей эвакуировали, а правоохранители вместе со взрывотехниками осмотрели учебные заведения. Информация не подтвердилась, никаких взрывных или других опасных устройств не нашли.
Впоследствии правоохранители начали искать псевдоминера. Проведя необходимые мероприятия, полицейские нашли 49-летнего криворожа на одной из улиц города. У него изъяли телефон, с которого мужчина сообщил о минировании. Шутника задержали и забрали в участок.
Криворожцу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 (сознательно ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.
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