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  • Мешканець Дніпра попався з наркотиками на блокпосту: хотів відкупитися хабарем

Мешканець Дніпра попався з наркотиками на блокпосту: хотів відкупитися хабарем

Сьогодні 15:11
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На Дніпропетровщині затримали водія, який перевозив наркотики.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра попався з наркотиками на блокпосту: хотів відкупитися хабарем

Як повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровщини, на одному із блокпостів поблизу Павлограду затримали мешканця Дніпра. Сталося це близько 11 години дня 5 лютого. Під час перевірки автомобіля 40-річного дніпрянина, правоохоронці знайшли 5 сліп-пакетів з кристалічною речовиною.

Дніпрянин намагався відкупитися від поліціянтів та пропонував заплатити 5 тисяч хабаря, щоб ті відпустили його та не викликали слідчих. Проте це не спрацювало та чоловіку не вдасться уникнути відповідальності.

Щоб зафіксувати даний факт на місце інциденту покликали оперативників, а наркотики вилучили для проведення експертизи.

6 лютого затриманому оголосили про підозру за 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), а також за ч. 1. ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Нагадаємо, раніше в Дніпрі невідомі пограбували автомобіль, який належав військовому. Крадії забрали спальник, акумулятор та спеціальну зарядку для нього. Речі купувалися у США та використовувалися для виконання завдань на фронті.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра попався з наркотиками на блокпосту: хотів відкупитися хабаремУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпра попався з наркотиками на блокпосту: хотів відкупитися хабаремРусский

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