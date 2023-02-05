У Дніпрі на Херсонській пограбували машину військового

Зловмисники розбили вікно та витягли з автівки деякі речі.
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.
Пізніше виявилося, що машина належить військовому, який повернувся після завдання. З автомобіля викрали спальник, акумулятор та спеціальну зарядку для нього. Речі купувалися у США та використовувалися для виконання завдань на фронті.
Загальна сума збитків близько 60 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota.
Читайте також:
Автор:
Життя продовжується.
В Україні замість довідки про реєстрацію місця проживання можна отримати…
Спортсменка із Дніпра Ярослава Магучіх з рекордом здобула перемогу на…
У неділю, 5 лютого, деякі мешканці залишилися без води.