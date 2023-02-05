У Дніпрі на Херсонській пограбували машину військового

Сьогодні, 5 лютого, у Дніпрі на вулиці Херсонській невідомі пограбували машину.

Зловмисники розбили вікно та витягли з автівки деякі речі.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Пізніше виявилося, що машина належить військовому, який повернувся після завдання. З автомобіля викрали спальник, акумулятор та спеціальну зарядку для нього. Речі купувалися у США та використовувалися для виконання завдань на фронті.

Загальна сума збитків близько 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Електричній зіткнулися ВАЗ та Toyota.

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