Штраф 3 468 грн за рибину: в Україні вперше вводять повну заборону на вилов щуки

Заборона триватиме півтора місяці.

З 15 лютого до 31 березня в Україні вперше діятиме повна заборона на вилов щуки.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів, – йдеться в повідомленні.

За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн.

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