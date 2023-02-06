Житель Днепра попался с наркотиками на блокпосту: хотел откупиться взяткой

В Днепропетровской области задержали водителя, который перевозил наркотики.

Как сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровщины, на одном из блокпостов возле Павлограда задержали жителя Днепра. Случилось это около 11 часов дня 5 февраля. Во время проверки автомобиля 40-летнего днепрянина, правоохранители обнаружили 5 слип-пакетов с кристаллическим веществом.

Днепрянин пытался откупиться от полицейских и предлагал заплатить 5 тысяч взятки, чтобы те отпустили его и не вызвали следователей. Однако это не сработало и мужчине не удастся избежать ответственности.

Чтобы зафиксировать данный факт, на место инцидента позвали оперативников, а наркотики изъяли для проведения экспертизы.

6 февраля задержанному объявили о подозрении по 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), а также по ч. 1. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Мы напомним, что ранее в Днепре неизвестные ограбили машину, которая принадлежала военному. Вор забрал спальник, аккумулятор и специальную зарядку к нему. Вещи покупались в США и использовались для выполения задач на фронте.

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