Житель Днепра попался с наркотиками на блокпосту: хотел откупиться взяткой

Как сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровщины, на одном из блокпостов возле Павлограда задержали жителя Днепра. Случилось это около 11 часов дня 5 февраля. Во время проверки автомобиля 40-летнего днепрянина, правоохранители обнаружили 5 слип-пакетов с кристаллическим веществом.
Днепрянин пытался откупиться от полицейских и предлагал заплатить 5 тысяч взятки, чтобы те отпустили его и не вызвали следователей. Однако это не сработало и мужчине не удастся избежать ответственности.
Чтобы зафиксировать данный факт, на место инцидента позвали оперативников, а наркотики изъяли для проведения экспертизы.
6 февраля задержанному объявили о подозрении по 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), а также по ч. 1. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Мы напомним, что ранее в Днепре неизвестные ограбили машину, которая принадлежала военному. Вор забрал спальник, аккумулятор и специальную зарядку к нему. Вещи покупались в США и использовались для выполения задач на фронте.
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