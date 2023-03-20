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  • Мер Новомосковська прокоментував вбивство 21-річного юнака в нічному клубі: деталі

Мер Новомосковська прокоментував вбивство 21-річного юнака в нічному клубі: деталі

Сьогодні 16:19
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У Новомосковську розслідують вбивство 21-річного хлопця.

Новости Днепра про Мер Новомосковська прокоментував вбивство 21-річного юнака в нічному клубі: деталі

Міський голова Новомосковська підтвердив інформацію про вбивство 21-річного юнака в місцевому нічному клубі. 

За словами Сергія Рєзніка, у ніч з 19 на 20 березня в кафе “Пентагон” сталося вбивство. Він зазначив, що цей заклад раніше фігурував в кримінальних хроніках, а тепер тут позбавили життя молодого хлопця. 

Ще виникає питання, як цей заклад громадського харчування працював у комендантську годину. Яким чином так відбувається?!» – написав Рєзнік.

Мер також вважає, що власник закладу мав найняти охорону, яка б перевіряла відвідувачів. Рєзнік пообіцяв звернутися до поліції, щоб ті перевірили це кафе. А якщо адміністрація закладу не може забезпечити безпеку своїх відвідувачів, то цей заклад необхідно зачинити. 

Новости Днепра про Мер Новомосковська прокоментував вбивство 21-річного юнака в нічному клубі: деталі

Що каже поліція?

Нагадаємо, усе сталося в ніч на 20 березня. У новомосковському нічному клубі посварилися двоє чоловіків. За словами поліції, один із них дістав пістолет та вистрелив в груди іншому. На жаль, 21-річний потерпілий помер у лікарні. Вбивцею виявився 29-річний місцевий мешканець, якого раніше судили за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.

Що кажуть друзі загиблого?

Друзі загиблого хлопця опублікували допис, в якому виклали свою версію того, що відбулося вчора. За словами друга Валентина, усе сталося в клубі “Пентагон”. Вони компанією вийшли покурити на балкон. До них звернувся нетверезий чоловік та попросив прикурити. Втім, він відразу же, без причини, вдарив одного із хлопців, а потім дістав ніж та почав погрожувати їм. 

Вони попросили прибрати ніж, але чоловік не послухав їх та дістав пістолет, з якого вистрелив в груди 21-річного хлопця. Після цього власник закладу начебто вивів зловмисника через чорний хід. 

“Вийшовши з клубу, вбивця підійшов до поліції й попросив відвести його додому, наче нічого не трапилось. Ми з друзями це помітили і одразу вказали на вбивцю. Після того як поліція забрала вбивцю, власник “Пентагону” підійшов до нас і почав вмовляти зам’яти цю справу”, — написав чоловік. 

Утім, як усе було насправді з’ясовуватимуть правоохоронці, які уже взялися за цю справу.

Новости Днепра про Мер Новомосковська прокоментував вбивство 21-річного юнака в нічному клубі: деталі

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Новости Днепра про Мер Новомосковська прокоментував вбивство 21-річного юнака в нічному клубі: деталіУкраїнська Новости Днепра про Мер Новомосковська прокоментував вбивство 21-річного юнака в нічному клубі: деталіРусский

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