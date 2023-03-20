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Мэр Новомосковска прокомментировал убийство 21-летнего юноши в ночном клубе

Сегодня 16:19
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В Новомосковске расследуют убийство 21-летнего парня.

Новости Днепра про Мэр Новомосковска прокомментировал убийство 21-летнего юноши в ночном клубе

Мэр Новомосковска подтвердил информацию об убийстве 21-летнего юноши в местном ночном клубе.

По словам Сергея Резника, в ночь с 19 на 20 марта в кафе Пентагон произошло убийство. Он отметил, что это заведение ранее фигурировало в криминальных хрониках, а теперь здесь лишили жизни молодого парня.

Еще возникает вопрос, как это общепит работал в комендантский час. Как так происходит?!» – написал Резник.

Мэр также считает, что владелец заведения должен был нанять охрану, которая бы проверяла посетителей. Резник пообещал обратиться в полицию, чтобы те проверили это кафе. А если администрация заведения не может обеспечить безопасность своих посетителей, то это заведение необходимо закрыть.

Новости Днепра про Мэр Новомосковска прокомментировал убийство 21-летнего юноши в ночном клубе

Что говорит полиция?

Напомним, все произошло в ночь на 20 марта. В новомосковском ночном клубе поссорились двое мужчин. По словам полиции, один из них достал пистолет и выстрелил в грудь другому. К сожалению, 21-летний потерпевший скончался в больнице. Убийцей оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Что говорят друзья погибшего?

Друзья погибшего парня опубликовали сообщение, в котором изложили свою версию произошедшего вчера. По словам друга Валентина, все произошло в клубе «Пентагон». Они компанией вышли покурить на балкон. К ним обратился нетрезвый мужчина и попросил прикурить. Впрочем, он сразу же, без причины, ударил одного из ребят, а потом достал нож и стал угрожать им.

Они попросили убрать нож, но мужчина не послушал их и достал пистолет, из которого выстрелил в грудь 21-летнего парня. После этого владелец заведения вроде бы вывел злоумышленника через черный ход.

Выйдя из клуба, убийца подошел к полиции и попросил отвести его домой, словно ничего не случилось. Мы с друзьями это заметили и сразу указали на убийцу. После того как полиция забрала убийцу, владелец «Пентагона» подошел к нам и начал уговаривать замять это дело», — написал мужчина.

Впрочем, как все было действительно выяснять правоохранители, которые уже взялись за это дело.

Новости Днепра про Мэр Новомосковска прокомментировал убийство 21-летнего юноши в ночном клубе

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