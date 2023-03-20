У нічному клубі Новомосковська застрелили 21-річного хлопця

У неділю, 19 березня, у нічному клубі Новомосковська стався жахливий інцидент.

Там посварилися двоє чоловіків. Один із них дістав пістолет та вистрелив в груди іншому. На жаль, 21-річний потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 29-річний раніше судимий за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю місцевий мешканець.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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