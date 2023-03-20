У нічному клубі Новомосковська застрелили 21-річного хлопця - Днепр Инфо
У нічному клубі Новомосковська застрелили 21-річного хлопця
просмотров
Сегодня 14:08

У неділю, 19 березня, у нічному клубі Новомосковська стався жахливий інцидент.

Новости Днепра про У нічному клубі Новомосковська застрелили 21-річного хлопця

Там посварилися двоє чоловіків. Один із них дістав пістолет та вистрелив в груди іншому. На жаль, 21-річний потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 29-річний раніше судимий за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю місцевий мешканець.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Новости Днепра про У нічному клубі Новомосковська застрелили 21-річного хлопцяУкраїнська Новости Днепра про У нічному клубі Новомосковська застрелили 21-річного хлопцяРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Донька залишилася без батька: у Бахмуті загинув 45-річний поліцейський із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сегодня 13:29
    Донька залишилася без батька: у Бахмуті загинув 45-річний поліцейський із Дніпропетровщини

    Вічна пам'ять!

    Силоміць витягнув з салону: на Дніпропетровщині водій автобусу облаяв чоловіка з інвалідністю (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:38
    Силоміць витягнув з салону: на Дніпропетровщині водій автобусу облаяв чоловіка з інвалідністю (ВІДЕО)

    У Кривому Розі водій обматюкав чоловіка на інвалідному візку.

    У Дніпрі та області діяла підпільна партія комуністів-більшовиків
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:54
    У Дніпрі та області діяла підпільна партія комуністів-більшовиків

    На Дніпропетровщині викрили підпільних більшовиків.

    У Кам’янському чоловік під час застілля погрожував товаришу гранатою
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:39
    У Кам’янському чоловік під час застілля погрожував товаришу гранатою

    Звідки граната - поки що невідомо.