Там посварилися двоє чоловіків. Один із них дістав пістолет та вистрелив в груди іншому. На жаль, 21-річний потерпілий помер у лікарні.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 29-річний раніше судимий за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю місцевий мешканець.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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