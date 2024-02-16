Повернули тепло у будинки Придніпровська, які залишилися без опалення після обстрілу 13 лютого, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Воду дали ще в першу добру після атаки, а ось з опаленням були проблеми.
Крім цього, з понеділка планують поновити роботу шкіл Придніпровська та Сонячного, де запровадили дистанційку через відсутність опалення. Мова йде про навчальні заклади № 129, 136, 98, 11, 27 та НВК №57, учні яких з вівторка навчаються вдома.
Сподіваємося, вони встигнуть добре прогрітися і в понеділок діти повернуться за парти, – написав Філатов.
Відновить роботу також філія міської лікарні, персонал та пацієнтів якої евакуювали у вівторок через відсутність опалення в приміщенні.
Вдячний енергетикам та комунальним службам за їх надзусилля у подоланні цієї кризи. І також – велика подяка обласній військовій адміністрації та Сергію Лисаку за дієву співпрацю, – написав Філатов.
Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Дніпро атакували дронами. Через обстріл були проблеми зі світлом, водою та теплом, позаяк ударні БПЛа влучили в об’єкти цивільної критичної інфраструктури.
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