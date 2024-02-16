Водій Mercedes, який влетів в стовп на вулиці Зимових Походів у Дніпрі, помер у лікарні

Лікарі 5 днів боролися за життя чоловіка...

У суботу, 10 лютого, у Дніпрі на вулиці Зимових Походів (раніше – Молодогвардійська) сталася аварія – там водій Mercedes влетів в стовп. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Медики діагностували у чоловіка відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа та гематому потиличної ділянки.

На жаль, 15 лютого водій помер.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Нігояна “японець” збив чоловіка (ВІДЕО).

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