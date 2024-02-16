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  • Водій Mercedes, який влетів в стовп на вулиці Зимових Походів у Дніпрі, помер у лікарні

Водій Mercedes, який влетів в стовп на вулиці Зимових Походів у Дніпрі, помер у лікарні

Сьогодні 12:05
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Лікарі 5 днів боролися за життя чоловіка...

Новости Днепра про Водій Mercedes, який влетів в стовп на вулиці Зимових Походів у Дніпрі, помер у лікарні

У суботу, 10 лютого, у Дніпрі на вулиці Зимових Походів (раніше – Молодогвардійська) сталася аварія – там водій Mercedes влетів в стовп. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Медики діагностували у чоловіка відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа та гематому потиличної ділянки.

На жаль, 15 лютого водій помер.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Нігояна “японець” збив чоловіка (ВІДЕО).

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Новости Днепра про Водій Mercedes, який влетів в стовп на вулиці Зимових Походів у Дніпрі, помер у лікарніУкраїнська

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