Медики розповіли про травми водія Lexus та патрульного, якого збили на блокпосту на трасі Дніпро – Кривий Ріг

Медики розповіли про стан постраждалих внаслідок аварії на блокпосту Дніпропетровщини.

Сьогодні, 21 березня, приблизно о 7:30 на автодорозі М-30 “Знам’янка-Луганськ-Ізварине” сталася аварія – водій автомобіля Lexus RX300 не впорався з керуванням та наїхав на бетонні блоки, розташовані на стаціонарному блокпосту.

Керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева розповіла подробиці про травми постраждалих.

По прибуттю на місце виклику виявилось 2 важких постраждалих: поліцейський, збитий автомобілем, з тілесними пошкодженнями: “Політравма. Забій грудної клітини. Закритий перелам правої гомілки і гомілковостопного суглоба. Закритий перелам правого плеча. Травматичний шок”, – повідомила Лариса Биданцева.

У водія Lexus діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Також у кермувальника були: тупа травма живота, внутрішня кровотеча та забій хребта, перелам колінного і гомілковостопного суглобів. Постраждалий мав травматичний шок.

Обом постраждалим надана екстрена медична допомога в повному обсязі і госпіталізовано до Кам’янської лікарні ШМД.

Аварія на блокпосту на трасі Дніпро-Кривий Ріг

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Вирішується питання про затримання порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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