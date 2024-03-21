Медики рассказали о травмах водителя Lexus и патрульного, сбитого на блокпосте на трассе Днепр — Кривой Рог

Сегодня, 21 марта, примерно в 7:30 на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино» произошла авария — водитель автомобиля Lexus RX300 не справился с управлением и наехал на бетонные блоки, расположенные на стационарном блокпосте.
Руководитель Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева рассказала подробности о травмах пострадавших.
По прибытию на место вызова оказалось 2 тяжелых пострадавших: полицейский, сбитый автомобилем, с телесными повреждениями: «Политравма. Ушиб грудной клетки. Закрытый перелом правой голени и голеностопного сустава. Закрытый перелом правого плеча. Травматический шок», — сообщила Лариса Быданцева.
У водителя Lexus диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Также у водителя были: тупая травма живота, внутреннее кровотечение и ушиб позвоночника, перелом коленного и голеностопного суставов. У пострадавшего был травматический шок.
Обеим пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь в полном объеме и госпитализированы в Каменскую больницу СМП.
По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Решается вопрос о задержании нарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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