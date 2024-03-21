На трасі Дніпро-Кривий Ріг водій Lexus збив патрульного та врізався в бетонний блок: авто спалахнуло

Сьогодні, 21 березня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг сталася жахлива аварія – там водій Lexus збив патрульного та врізався у бетонний блок, після чого автівка спалахнула.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що поліцейського з численними переламами забрали до лікарні.
53-річного водія також госпіталізували. Попередньо, чоловік може бути у стані алкогольного сп’яніння.
Пожежу вже загасили, але рух трасою ускладнено.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час руху спалахнув Mercedes: деталі від ДСНС.
Читайте також:
Автор:
Правоохоронці викрили групу осіб, які організували шахрайський call-центр у Кривому…
Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.
Підготуйтеся!
У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали хулігана з пістолетом.