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  • На трасі Дніпро-Кривий Ріг водій Lexus збив патрульного та врізався в бетонний блок: авто спалахнуло

На трасі Дніпро-Кривий Ріг водій Lexus збив патрульного та врізався в бетонний блок: авто спалахнуло

Сьогодні 09:24
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Поліцейського та водія госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Кривий Ріг водій Lexus збив патрульного та врізався в бетонний блок: авто спалахнуло

Сьогодні, 21 березня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг сталася жахлива аварія – там водій Lexus збив патрульного та врізався у бетонний блок, після чого автівка спалахнула.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що поліцейського з численними переламами забрали до лікарні.

53-річного водія також госпіталізували. Попередньо, чоловік може бути у стані алкогольного сп’яніння.

Пожежу вже загасили, але рух трасою ускладнено.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час руху спалахнув Mercedes: деталі від ДСНС.

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Новости Днепра про На трасі Дніпро-Кривий Ріг водій Lexus збив патрульного та врізався в бетонний блок: авто спалахнулоУкраїнська

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