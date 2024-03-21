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  • Аварія на блокпосту на Дніпропетровщині, в якій постраждав правоохоронець: подробиці від поліції

Аварія на блокпосту на Дніпропетровщині, в якій постраждав правоохоронець: подробиці від поліції

Сьогодні 12:21
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Поліцейські відкрили кримінальне провадження!

Новости Днепра про Аварія на блокпосту на Дніпропетровщині, в якій постраждав правоохоронець: подробиці від поліції

Сьогодні, 21 березня, приблизно о 7:30 на автодорозі М-30 “Знам’янка-Луганськ-Ізварине” сталася аварія – там водій автомобіля Lexus RX300 не впорався з керуванням та наїхав на бетонні блоки, розташовані на стаціонарному блокпосту.

Внаслідок ДТП частина конструкції впала на поліцейського управління патрульної поліції, який ніс службу.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Наразі співробітник поліції та водій Lexus перебувають у лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Вирішується питання про затримання порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ДСНС також показали фото з місця ДТП та зазначили, що в результаті зіткнення легковий автомобіль спалахнув. Вогонь оперативно ліквідували. 

Новости Днепра про Аварія на блокпосту на Дніпропетровщині, в якій постраждав правоохоронець: подробиці від поліції

Новости Днепра про Аварія на блокпосту на Дніпропетровщині, в якій постраждав правоохоронець: подробиці від поліції

Новости Днепра про Аварія на блокпосту на Дніпропетровщині, в якій постраждав правоохоронець: подробиці від поліції

Нагадаємо, раніше ми писали: Масштабна ДТП на Дніпропетровщині з 5 загиблими та 12 постраждалими: водію мікроавтобуса повідомили про підозру.

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Новости Днепра про Аварія на блокпосту на Дніпропетровщині, в якій постраждав правоохоронець: подробиці від поліціїУкраїнська

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