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У ботсаду Дніпра навчать малювати на воді

Сьогодні 12:55
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У Дніпрі навчать малювати на воді.

Новости Днепра про У ботсаду Дніпра навчать малювати на воді

У ботсаду ДНУ анонсували чергову робочу суботу. 
 
Як повідомили на Facebook-сторінці установи, 23 березня ботанічний сад працює з 10.00 до 16.00. Вхідний квиток для дорослих коштує 45 гривень, а дитячий – 15 грн.
 
На відвідувачів чекає:
  • експозиційна оранжерея (вхід 45 грн);
  • екскурсії дендрарієм (початок з 10.30, вартість 30 грн);
  • майстер-клас з малювання на воді (виробнича теплиця, можна приєднатися з 11.00 до 14.30, вартість 100 грн);
  • продаж кімнатних рослин (виробнича теплиця);
  • обмін рослинами “з вікна на вікно” (виробнича теплиця);
  • продаж деревних рослин відкритого ґрунту (парники)
Однак у ботсаду не можна гуляти з собаками. 

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Новости Днепра про У ботсаду Дніпра навчать малювати на водіУкраїнська

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