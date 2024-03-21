У ботсаду Дніпра навчать малювати на воді
У Дніпрі навчать малювати на воді.
У ботсаду ДНУ анонсували чергову робочу суботу.
Як повідомили на Facebook-сторінці установи, 23 березня ботанічний сад працює з 10.00 до 16.00. Вхідний квиток для дорослих коштує 45 гривень, а дитячий – 15 грн.
На відвідувачів чекає:
експозиційна оранжерея (вхід 45 грн); екскурсії дендрарієм (початок з 10.30, вартість 30 грн); майстер-клас з малювання на воді (виробнича теплиця, можна приєднатися з 11.00 до 14.30, вартість 100 грн); продаж кімнатних рослин (виробнича теплиця); обмін рослинами “з вікна на вікно” (виробнича теплиця); продаж деревних рослин відкритого ґрунту (парники)
Однак у ботсаду не можна гуляти з собаками.
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Українська Яна Юхименко
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