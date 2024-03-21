У ботсаду Дніпра навчать малювати на воді

У Дніпрі навчать малювати на воді.

У ботсаду ДНУ анонсували чергову робочу суботу.

Як повідомили на Facebook-сторінці установи, 23 березня ботанічний сад працює з 10.00 до 16.00. Вхідний квиток для дорослих коштує 45 гривень, а дитячий – 15 грн.

На відвідувачів чекає:

експозиційна оранжерея (вхід 45 грн);

екскурсії дендрарієм (початок з 10.30, вартість 30 грн);

майстер-клас з малювання на воді (виробнича теплиця, можна приєднатися з 11.00 до 14.30, вартість 100 грн);

продаж кімнатних рослин (виробнича теплиця);

обмін рослинами “з вікна на вікно” (виробнича теплиця);

продаж деревних рослин відкритого ґрунту (парники)

Однак у ботсаду не можна гуляти з собаками.

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